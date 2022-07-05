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Челсі не підпише Роналду без схвалення Тухеля

Сьогодні 17:46 133 0
Президент лондонців не обговорював трансфер з тренером
Челсі не підпише Роналду без схвалення Тухеля
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - The Telegraph.

Челсі не підпише нападника Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду без згоди головного тренера Томаса Тухеля.

Про це повідомляє The Telegraph.

Співвласник лондонського клубу Тодд Боелі, який після відходу Марини Грановської та Петра Чеха з клубу виконує функції спортивного директора синіх, дізнається у тренера, чи хоче він, щоб Челсі робив пропозицію про трансфер.

Відомо, що Тухель - шанувальник таланту Роналду. Проте тренер ще не обговорював із Боелі можливий трансфер.

Нагадаємо, Роналду готовий перейти у Челсі.

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