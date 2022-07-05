Роналду влітку може змінити клуб

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду готовий перейти у Челсі.

Про це повідомляє ESPN.

У лондонському клубі досі не ухвалили остаточне рішення, чи пробувати підписати португальця. Була інформація, що головний тренер Томас Тухель не бажає цього трансферу.

Агент Жорже Мендеш вже контактував з новим власником Челсі Тоддом Боелі. Його приваблює ідея підписати контракт з такою знаковою фігурою, як Роналду, навіть на цьому пізньому етапі кар’єри.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед не планує продавати Роналду.