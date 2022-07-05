Джерело - tribuna.com.
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду готовий перейти у Челсі.
Про це повідомляє ESPN.
У лондонському клубі досі не ухвалили остаточне рішення, чи пробувати підписати португальця. Була інформація, що головний тренер Томас Тухель не бажає цього трансферу.
Агент Жорже Мендеш вже контактував з новим власником Челсі Тоддом Боелі. Його приваблює ідея підписати контракт з такою знаковою фігурою, як Роналду, навіть на цьому пізньому етапі кар’єри.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед не планує продавати Роналду.