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Роналду готовий перейти у Челсі

Сьогодні 14:10 141 0
Роналду влітку може змінити клуб
Роналду готовий перейти у Челсі
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - tribuna.com.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду готовий перейти у Челсі.

Про це повідомляє ESPN.

У лондонському клубі досі не ухвалили остаточне рішення, чи пробувати підписати португальця. Була інформація, що головний тренер Томас Тухель не бажає цього трансферу.

Агент Жорже Мендеш вже контактував з новим власником Челсі Тоддом Боелі. Його приваблює ідея підписати контракт з такою знаковою фігурою, як Роналду, навіть на цьому пізньому етапі кар’єри.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед не планує продавати Роналду.

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