У Манчестер Юнайтед не впевненні у поверненні Роналду

Роналду влітку може змінити клуб

Манчестер Юнайтед не готовий підтвердити, що Кріштіану Роналду у п'ятницю буде у складі команди, яка вирушить у передсезонне турне до Австралії та Таїланду.

Про це повідомляє BBC.

Форвард не почав працювати з МЮ з першого дня через сімейні обставини. Клуб поки що дозволив португальцю займатися своїми справами.

Відомо, що Роналду попросив продати його, якщо з'явиться така можливість. МЮ поки що не готовий до цього, сподіваючись, що лідер команди відпрацює останній рік контракту.

За інформацією ЗМІ, Кріштіану не проти піти на зниження зарплати заради переходу до команди, яка гратиме у Лізі чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед не планує продавати Роналду.