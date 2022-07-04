Манчестер Юнайтед не планує продавати Роналду

Роналду залишиться у МЮ

Манчестер Юнайтед не планує продавати португальського форварда Кріштіану Роналду, попри його бажання покинути клуб влітку.

Про це повідомляє Sky Sports.

Нещодавно стало відомо, що Кріштіану Роналду вирішив залишити клуб уже у це трансферне вікно і просив агента підібрати йому нову команду. Проте Манчестер Юнайтед не поділяє рішення гравця і не планує продавати його, а також чекає на португальця на тренувальному зборі вже найближчими днями.

Минулого сезону він провів 38 матчів у всіх турнірах, у яких забив 24 голи та зробив три результативні передачі.

Нагадаємо, Роналду хоче 6-7 трансферів у Манчестер Юнайтед.