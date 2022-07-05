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Шахтар може судитися з ФІФА

Сьогодні 12:11 279 0
Даріо Срна розкритикував ФІФА
Шахтар може судитися з ФІФА
#ФІФА, #Срна, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Шахтар не задоволений правилом ФІФА, яке дозволяє легіонерам з УПЛ в односторонньому порядку призупиняти контракти зі своїми роботодавцями та приймати подальші кар'єрні рішення без виплати компенсації.

Про це розповів директор з футболу донецького клубу Даріо Срна у коментарі Daily Mirror.

"Багато хто каже, що підтримує Україну, але не робить цього; наприклад, ФІФА не захищає український футбол та його гравців, як УЄФА. Ми, як клуби, шукаємо якийсь компроміс у цій складній ситуації, бо інакше ми безплатно втратимо багатьох футболістів, у яких ми вклали гроші.

ФІФА має розуміти, що зобов'язана захищати всіх гравців з України – це їхній обов'язок у цій війні. Ми маємо знайти компроміс, інакше це буде складно, і нам, можливо, доведеться звертатися до суду.

Ми боротимемося за наші клуби, тому що хочемо, щоб нас поважали – ми найкращий клуб у Східній Європі, і ми боротимемося за цей імідж та повагу до нас. Інші допомогли нам. Президент УЄФА Александер Чеферін допоміг нам вижити, але ФІФА цього не робить, і якщо вони цього не зроблять, ми подамо до суду", - сказав Срна.

Раніше Трабзонспор зробив останню пропозицію по захиснику Шахтаря.

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