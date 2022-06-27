Півзахисник Динамо і збірної України Микола Шапаренко цікавив клуби АПЛ.

Про це розповів журналіст Віктор Вацко в ефірі Вацко on air.

"Чому агент не пропонував Шапаренка Лаціо, який взяв значно слабшого Маркоса Антоніо? Я не знаю, кому, куди і як пропонував Шапаренка його агент, але ми просто повинні розуміти реалії ринку. Ми зараз ведемо мову про одного з найсильніших футболістів із українським паспортом, про одного з лідерів Динамо і гравця основного складу національної збірної України.

Динамо, як ви знаєте, за безцінь своїх футболістів не продає, і ціна Шапаренка – це далеко не 10 мільйонів євро, які заплатив Шахтарю за Маркоса Антоніо Лаціо. Я думаю, що ціна Шапаренка, наскільки я бачу логіку динамівського керівництва – не менша, ніж ціна трансферу Миколенка в Евертон. Я думаю, що порядок цифр – 25-30 мільйонів євро. Це цифри Шапаренка.

Шапаренко – українець, тому він не може скористатися нормою ФІФА про відтермінування контракту. Нам потрібно зрозуміти, що Шапаренко, Циганков, Забарний зараз не будуть коштувати дорого.

Друге, що нам потрібно зрозуміти – наразі у Динамо немає жодної пропозиції чи конкретики щодо Шапаренка. Був інтерес до цього футболіста з боку Евертона та Брентфорда, ще раніше, десь зимою-весною. Але знову ж таки, його дивилися і вивчали, але до жодної конкретної пропозиції київському Динамо справа не дійшла", – розповів Вацко.