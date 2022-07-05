Іван Ордець може змінити клуб

Український захисник московського Динамо Іван Ордець може перейти у Базель.

Про це повідомляє СЕ.

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Футболіст веде переговори зі швейцарським клубом. Він може використати правило ФІФА і призупинити контракт з російським клубом на один рік.

29-річний українець не грав за Динамо після початку повномасштабної російської агресії. При цьому він взяв участь у корпоративі на честь завершення сезону. Ордець провів 19 матчів за Динамо та забив 1 гол.