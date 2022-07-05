Джерело - Спорт-Экспресс.
Український захисник московського Динамо Іван Ордець може перейти у Базель.
Про це повідомляє СЕ.
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Футболіст веде переговори зі швейцарським клубом. Він може використати правило ФІФА і призупинити контракт з російським клубом на один рік.
29-річний українець не грав за Динамо після початку повномасштабної російської агресії. При цьому він взяв участь у корпоративі на честь завершення сезону. Ордець провів 19 матчів за Динамо та забив 1 гол.