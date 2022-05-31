Українець Ордець гучно відсвяткував у Москві бронзу Динамо ФОТО

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст Шахтаря та збірної України Іван Ордець продовжує відбувати чинний контракт із московським Динамо.

Уродженець Волновахи мило посміхався у колі одноклубників, святкуючи третє місце чемпіонату росії, яке, до слова, навіть не дасть змоги зіграти у єврокубках, як і будь-яке інше місці в турнірній таблиці даної ліги.

Ордець від початку повномасштабного вторгнення російських військ до України виклав лише кілька постів у соцмережах, де закликав до миру, але чомусь не уточнював, хто саме посприяв тому, що миру зараз нема.

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