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Сампдорія зацікавилася центрбеком Шахтаря

Сьогодні 13:55 142 0
Послуги Марлона цікаві клубам з Італії та Туреччини
Сампдорія зацікавилася центрбеком Шахтаря
#Марлон, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

26-річний центральний захисник Шахтаря Марлон, який влітку минулого року перейшов до табору гірників із "Сассуоло" разом з наставником Роберто Де Дзербі, незабаром, ймовірно, залишить український клуб.

Про це повідомляє SampNews24.

До списку претендентів на Марлона додалася Сампдорія, яка поки не робила пропозицій щодо гравця, а лише обмежилася попередніми запитами інформації.

Зазначається, що Сампдорії буде непросто виграти конкуренцію за Марлона, оскільки на його підписання серйозно націлені Фіорентина та Монца, а турецький Трабзонспор зробив шикарну пропозицію бразильцю за умовами особистого контракту.

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