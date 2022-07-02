Сампдорія зацікавилася центрбеком Шахтаря

Послуги Марлона цікаві клубам з Італії та Туреччини

26-річний центральний захисник Шахтаря Марлон, який влітку минулого року перейшов до табору гірників із "Сассуоло" разом з наставником Роберто Де Дзербі, незабаром, ймовірно, залишить український клуб.

Про це повідомляє SampNews24.

До списку претендентів на Марлона додалася Сампдорія, яка поки не робила пропозицій щодо гравця, а лише обмежилася попередніми запитами інформації.

Зазначається, що Сампдорії буде непросто виграти конкуренцію за Марлона, оскільки на його підписання серйозно націлені Фіорентина та Монца, а турецький Трабзонспор зробив шикарну пропозицію бразильцю за умовами особистого контракту.