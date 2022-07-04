Динамо шукатиме нову команду для Супряги

Футболіст приїхав на збір із зайвою вагою

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо шукатиме нову команду для форварда Владислава Супряги.

Про це заявив коментатор Віктор Вацко.

"Перспективи Супряги у Динамо мені видаються як відсутні. Динамо буде шукати можливість працевлаштувати Супрягу в іншому клубі. Він приїхав на збори з зайвою вагою, 5 кг. Можливо, якщо Дніпру-1 буде потрібен Супряга, то вони будуть домовлятися", - сказав Вацко.

Раніше журналіст Ігор Циганик повідомив, що Дніпро-1 може орендувати Супрягу. 22-річний форвард другу половину минулого сезону провів в оренді у Сампдорії. Він провів за команду 1 матч у серії А.