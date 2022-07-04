Головне
Збірна України переграла Північну Македонію у кваліфікації ЧС-2023
Сьогодні 20:53 299
Багатскіс: Перша чверть - найкраща для моїх команд у моєму житті
Сьогодні 22:55 55
Українка вперше увійшла до технічного комітету FINA зі стрибків у воду
Сьогодні 22:11 102
Динамо шукатиме нову команду для Супряги
Сьогодні 21:39 180
Бразилець Марлісон перейшов до Ворскли
Сьогодні 21:09 184
Палкін: CAS не може підтримати російську апеляцію на відсторонення від міжнародних змагань
Сьогодні 20:25 197
Айнтрахт цікавиться Довбиком
Сьогодні 18:24 223
Надія Кіченок програла в 1/8 фіналу парного Вімблдону
Сьогодні 17:55 247
Людмила Кіченок вийшла у чвертьфінал парного Вімблдону
Сьогодні 15:23 292
Арсенал оголосив про трансфер Жезуса
Сьогодні 10:51 281
Прямі трансляції

Динамо шукатиме нову команду для Супряги

Сьогодні 21:39 180 0
Футболіст приїхав на збір із зайвою вагою
Динамо шукатиме нову команду для Супряги
#Динамо Київ, #Владислав Супряга

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо шукатиме нову команду для форварда Владислава Супряги.

Про це заявив коментатор Віктор Вацко.

"Перспективи Супряги у Динамо мені видаються як відсутні. Динамо буде шукати можливість працевлаштувати Супрягу в іншому клубі. Він приїхав на збори з зайвою вагою, 5 кг. Можливо, якщо Дніпру-1 буде потрібен Супряга, то вони будуть домовлятися", - сказав Вацко.

Раніше журналіст Ігор Циганик повідомив, що Дніпро-1 може орендувати Супрягу. 22-річний форвард другу половину минулого сезону провів в оренді у Сампдорії. Він провів за команду 1 матч у серії А.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українець відзначився хет-триком у своєму першому матчі чемпіонату Литви ВІДЕО Українець відзначився хет-триком у своєму першому матчі чемпіонату Литви ВІДЕО 833
Під час гран-прі Формули-1 сталася моторошна аварія ВІДЕО Під час гран-прі Формули-1 сталася моторошна аварія ВІДЕО 1071
Павелко назвав регіони, у яких планується розпочати чемпіонат України Павелко назвав регіони, у яких планується розпочати чемпіонат України 564
Журналіст Ящук: Дякую богу та великому диву Журналіст Ящук: Дякую богу та великому диву 508
Російські окупанти обікрали будинок легенди Динамо Російські окупанти обікрали будинок легенди Динамо 599
Визначився наступний тренер Металіста Визначився наступний тренер Металіста 761
Рекомендуємо
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 4646
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 12091
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 13960
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 11069
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 20301
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 35664