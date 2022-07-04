Верес може підписати трьох футболістів

Клуб продовжує підсилюватися

Джерело - Sport Arena.

Рівненський Верес розглядає можливість підписання трьох гравців.

Про це повідомляє Sport Arena.

До рівненського клубу можуть перейти півзахисник Металіста Артур Мурза, хавбек Поділля Володимир Савошко та захисник Оболоні Володимир Дмитренко.

Нагадаємо, що Верес перед новим сезоном УПЛ підписав воротаря Арсенія Коркодима, а також трьох захисників Романа Гагуна, Миколу Квасного та Василя Курка.

Також клуб із Рівного продовжив контракти із захисниками Романом Мірошником та Артемом Данилюком, нападником Михайлом Сергійчуком.

Минулого сезону, який було достроково завершено через повномасштабне російське вторгнення в Україну, Верес посів дев’яте місце в Прем’єр-лізі. Старт нового чемпіонату попередньо призначено на 23 серпня.

Раніше Верес назвав бюджет на першу частину сезону.