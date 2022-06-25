Фіорентина запропонувала Шахтарю 15 млн євро за Додо

Додо влітку може змінити клуб

Фіорентина зробила Шахтарю офіційну пропозицію щодо переходу захисника Додо.

Про це повідомляє Globo Esporte.

"Фіалки" запропонували за гравця 15 млн євро. Український клуб має час на відповідь до наступного понеділка.

Також вказано, що переговори йдуть успішно. Італійський клуб з оптимізмом оцінює перспективи цього трансферу. Клуб узгоджує і умови контракту з гравцем, який у разі підписання діятиме до 2027 року.

Контракт гравця з Шахтарем діє до 2025 року. Рік тому гірники відмовились від пропозицій Тоттенгема та Баварії у 25-30 млн євро.

Раніше повідомлялося, що "фіалки" пропонували гірникам за футболіста 10 мільйонів євро.