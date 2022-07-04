Палкін: CAS не може підтримати російську апеляцію на відсторонення від міжнародних змагань

Функціонер - про важливість рішення CAS

Джерело - ФК Шахтар.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін зробив заяву напередодні слухань у Спортивному арбітражному суді (CAS) 5 та 11 липня щодо апеляції Росії на заборону її командам брати участь у міжнародних футбольних змаганнях.

"CAS не може підтримати російську апеляцію. Спорт у Росії, і футбол зокрема, є важливим інструментом державної пропаганди, просуваючи російську політику смерті та руйнування. Безглузде вторгнення Росії і масові вбивства в Україні не мають нічого спільного з fair play, демократією і солідарністю - цінностями, які покликаний просувати спорт. Украй важливо, щоб суд підтримав організації із різних сфер по всьому світові у виключенні й ізоляції Росії від будь-якого "нормального існування", допоки вона не припинить війну з Україною і не відмовиться від усіх окупованих українських територій", - сказав Палкін.

Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) в липні розгляне апеляції щодо санкцій стосовно клубів та збірних з Росії.

Як повідомляє ESPN, 5 липня відбудеться слухання щодо апеляції Російського футбольного союзу (РФС) на дискваліфікацію російських клубів і збірних згідно зі спільним рішенням ФІФА та УЄФА.

11 червня буде розглянуто апеляцію Зеніта, московського Динамо, Сочі та ЦСКА на виключення всіх російських клубів з турнірів під егідою УЄФА.

Всі російські клуби та збірні були виключені з міжнародних змагань через агресію РФ проти України.