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Айнтрахт цікавиться Довбиком

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Айнтрахт цікавиться Довбиком
#Айнтрахт, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Айнтрахт виявляє інтерес до нападника Дніпра-1 Артем Довбика.

Про це заявив журналіст Ігор Бурбас.

"Я знаю, що Довбиком дуже цікавиться Айнтрахт, переможець Ліги Європи. Але в нього на позицію форварда є 8 мільйонів євро максимум. І 8 мільйонів не влаштовують Дніпро-1.Там ще не дійшла справа до офіційної пропозиції, але є дуже предметний інтерес.В їх шорт-листі він на передових позиціях", - сказав Бурбас.

У достроково завершеному сезоні УПЛ 25-річний гравець став найкращим бомбардиром першості.

Раніше повідомлялося, що Фенербахче запропонував 1 млн євро за оренду Довбика.

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