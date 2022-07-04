Айнтрахт виявляє інтерес до нападника Дніпра-1 Артем Довбика.

Про це заявив журналіст Ігор Бурбас.

"Я знаю, що Довбиком дуже цікавиться Айнтрахт, переможець Ліги Європи. Але в нього на позицію форварда є 8 мільйонів євро максимум. І 8 мільйонів не влаштовують Дніпро-1.Там ще не дійшла справа до офіційної пропозиції, але є дуже предметний інтерес.В їх шорт-листі він на передових позиціях", - сказав Бурбас.