ФК Тростянець пропустить сезон Другої ліги 2022/23

Футбольний клуб Тростянець не братиме участь у сезоні Другої ліги 2022/23.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Наразі перед командою постало питання участі у Другій лізі України в сезоні 2022/2023. З одного боку, місто Тростянець, яке провело 30 днів у окупації та зазнало найбільших інфраструктурних руйнувань на Сумщині, й досі оговтується та займається відбудовою, а з іншого - титанічна праця останніх 7 років для досягнення того рівня, на який вийшов клуб із його інфраструктурою, дитячою академією та фанатською базою.

Ми чудово розуміємо, що стадіон у Тростянці не буде допущено до участі у чемпіонаті через те, що громада перебуває в зоні бойових дій. Хоча саме поле після потрапляння в нього снаряду вже відновлено. За таких обставин команді доведеться грати весь сезон на виїзді. Також ми не можемо гарантувати 100% безпеку нашим футболістам. Самі ж футбольні матчі у цьому сезоні будуть проводитись без уболівальників та без трансляцій, що для нас також є вкрай важливим аспектом, адже клуб грає в першу чергу для своїх уболівальників.

Враховуючи вищезазначені аргументи та те, що "Тростянець" фінансується з бюджету громади, а питання залучення спонсорів для підтримки команди зараз майже не обговорюється, було прийнято рішення, що команда не братиме участь у чемпіонаті Другої ліги України 2022/2023, а кошти закладені на функціонування клубу будуть витрачені на питання відновлення Тростянецької громади", - йдеться у заяві клубу.