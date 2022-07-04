Головне
Збірна України обіграла Грузію у кваліфікації ЧС-2023
01.07.2022 21:10 1594
Айнтрахт цікавиться Довбиком
Сьогодні 18:24 66
Надія Кіченок програла в 1/8 фіналу парного Вімблдону
Сьогодні 17:55 135
Людмила Кіченок вийшла у чвертьфінал парного Вімблдону
Сьогодні 15:23 217
Арсенал оголосив про трансфер Жезуса
Сьогодні 10:51 251
Сайнс здобув першу перемогу в кар'єрі Формули-1
Вчора 19:28 506
Зник футбольний журналіст, який служить у ЗСУ
Вчора 16:04 1055
Джойс технічним нокаутом переміг Гаммера
Вчора 11:24 548
Два колишні гравці збірної України зіграють у матчі легенд на росії
Вчора 10:54 2010
Українець Іванов завоював пояс IBF International
Вчора 08:41 496
Прямі трансляції

ФК Тростянець пропустить сезон Другої ліги 2022/23

Сьогодні 17:25 108 0
За клубом збережеться місце у Другій лізі
ФК Тростянець пропустить сезон Другої ліги 2022/23
#ФК Тростянець

Джерело - ФК Тростянець.

Футбольний клуб Тростянець не братиме участь у сезоні Другої ліги 2022/23.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Наразі перед командою постало питання участі у Другій лізі України в сезоні 2022/2023. З одного боку, місто Тростянець, яке провело 30 днів у окупації та зазнало найбільших інфраструктурних руйнувань на Сумщині, й досі оговтується та займається відбудовою, а з іншого - титанічна праця останніх 7 років для досягнення того рівня, на який вийшов клуб із його інфраструктурою, дитячою академією та фанатською базою.

Ми чудово розуміємо, що стадіон у Тростянці не буде допущено до участі у чемпіонаті через те, що громада перебуває в зоні бойових дій. Хоча саме поле після потрапляння в нього снаряду вже відновлено. За таких обставин команді доведеться грати весь сезон на виїзді. Також ми не можемо гарантувати 100% безпеку нашим футболістам. Самі ж футбольні матчі у цьому сезоні будуть проводитись без уболівальників та без трансляцій, що для нас також є вкрай важливим аспектом, адже клуб грає в першу чергу для своїх уболівальників.

Враховуючи вищезазначені аргументи та те, що "Тростянець" фінансується з бюджету громади, а питання залучення спонсорів для підтримки команди зараз майже не обговорюється, було прийнято рішення, що команда не братиме участь у чемпіонаті Другої ліги України 2022/2023, а кошти закладені на функціонування клубу будуть витрачені на питання відновлення Тростянецької громади", - йдеться у заяві клубу.

Тростянець не припиняє існування. За клубом збережеться місце у Другій лізі, вона зможе зіграти у турнірі в сезоні 2023/2024.

У 2021 році Тростянець вперше у своїй історії отримав професійний статус і зіграв у Другій лізі України. На момент дострокового припинення чемпіонату команда йшла 7-ю в групі Б. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Визначився наступний тренер Металіста Визначився наступний тренер Металіста 597
Під час гран-прі Формули-1 сталася моторошна аварія ВІДЕО Під час гран-прі Формули-1 сталася моторошна аварія ВІДЕО 967
Зниклого журналіста Ящука, який воює в ЗСУ, знайшли Зниклого журналіста Ящука, який воює в ЗСУ, знайшли 3528
Зубков не увійшов до заявки Ференцвароша на матч Ліги чемпіонів Зубков не увійшов до заявки Ференцвароша на матч Ліги чемпіонів 660
Алієв, Хачеріді, Буряк та інші зіграли у благодійному матчі Алієв, Хачеріді, Буряк та інші зіграли у благодійному матчі 1070
Українець відзначився хет-триком у своєму першому матчі чемпіонату Литви ВІДЕО Українець відзначився хет-триком у своєму першому матчі чемпіонату Литви ВІДЕО 590
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 203286
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 19588
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 4761
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 15080
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 15892 1
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 15534