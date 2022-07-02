Барселона хоче позбутися Депая

Мемфіс Депай влітку може змінити клуб

Нападник Барселони Мемфіс Депай не входить до планів Хаві.

Про це повідомляє AS.

Іспанський клуб спробує знайти для нього команду цього літа, особливо враховуючи, що його контракт закінчується через один рік.

Клуб хоче отримати за нього близько 25 млн євро.

Однак у Барсі розуміють, що продати його одразу не вийде. Тому, якщо це не вдасться зробити, то він приєднається до тренувань команди після виходу з відпустки, а також може поїхати в американське турне. Але це ніяк не вплине на його майбутнє.

Раніше Барселона назвала ціну Депая.