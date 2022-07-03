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Кривбас оголосив про відхід 18 гравців

Сьогодні 14:40 82 0
Клуб із Кривого Рогу залишився без половини складу
Кривбас оголосив про відхід 18 гравців
#Кривбас

Джерело - ФК Кривбас.

Кривбас, який за підсумками минулого сезону підвищився у класі та зіграє в українській Прем'єр-лізі, залишила половина гравців.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Клуб із Кривого Рогу залишили одразу 18 футболістів. Це Володимир Заїменко, Денис Балан, Гліб Бухал, Данило Полонський, Денис Васін, Андрій Мостовий, Роман Льопка, Олександр Пятов, Назар Малиновський, Олексій Збунь, Олександр Горват, Дмитро Чернявський, Євген Павлюк, Артем Гордій, Вагнер Гонсалвез та Іван Семеніхін.

Нагадаємо, новий головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб зараз будує нову команду. Раніше клуб підписав його сина, захисника Віталія Вернидуба, а також півзахисника Дмитра Хомченовського.

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