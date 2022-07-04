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Ренн підпише оборонця Барселони

Сьогодні 13:25 122 0
Самюель Умтіті змінить клуб
Ренн підпише оборонця Барселони
#Барселона, #Ренн, #Футбольні трансфери, #Умтіті

Джерело - sport.ua.

Захисник Барселони Самюель Умтіті може перейти у Ренн.

Про це повідомляє Marca.

Футболіст перейде до клубу Ліги 1 на правах оренди, оскільки Ренн не може собі дозволити повноцінний трансфер. Барса виплачуватиме гравцеві частину зарплати. Позиції клубів щодо потенційної угоди зближуються.

Сам Умтіті наполягає на тому, щоб переговори завершилися якнайшвидше, щоб він зміг приєднатися до тренувального процесу з новою командою.

Раніше Фіорентина запропонувала Шахтарю 15 млн євро за Додо.

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