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Білорус Золотов повернеться у Колос

Сьогодні 13:55 113 0
Гравець повернувся з оренди
Білорус Золотов повернеться у Колос
#Колос

Джерело - Tribuna.com.

Колос продовжує укомплектовувати склад перед стартом нового сезону УПЛ.

Про це повідомляє Футбол News.

Найближчим часом до команди повинні приєднатися ще декілька новачків. Раніше клуб оголосив про підписання захисників Владислава Ємеця та Романа Гончаренка, півзахисника Сергія Болбата, а також про оренду нападника Динамо Кирила Попова.

Очікується на прибуття й білоруського легіонера Ніколая Золотова. Фулбек виступає за Колос з лютого 2021 року. Другу половину минулого сезону він провів у Бастії на правах оренди.

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