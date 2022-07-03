Болбат: Ковалівка - найкраще село, яке я бачив у житті

Новачок Колоса Сергій Болбат прокоментував свій перехід у ковалівський клуб.

"Варіант з Колосом у мене виник ще взимку перед тренувальним збором. Але тоді не вийшло домовитись. А зараз у мене закінчилася угода з Шахтарем і я на правах вільного агента підписав контракт з Колосом. Це дуже цікавий і амбітний клуб. За 10 років клуб показав великий прогрес, тому мені дуже цікаво спробувати. Поспілкувався з головним тренером. Довго не думав і не вагався.

Вразила Ковалівка, це найкраще село, яке я бачив у житті. Що стосується інфраструктури клубу, бази, стадіону.. Думаю, тут Колос входить до ТОП-3 в Україні. Умови і тренувальні поля дуже високої якості. Тут все є для футболістів, щоб ми тренувалися і давали результат для клубу і вболівальників", - зазначив Болбат.