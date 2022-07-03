Головне
Збірна України обіграла Грузію у кваліфікації ЧС-2023
01.07.2022 21:10 1226
Українець Іванов завоював пояс IBF International
Сьогодні 08:41 175
Лунін - автор найкращого сейву сезону Ла-Ліги
Вчора 23:23 773
Брієдіс поступився Опетаї у поєдинку за титул IBF у важкій вазі
Вчора 17:52 521
Жіноча збірна України виграла командний залік чемпіонату Європи U-20
Вчора 15:40 363
Вернидуб: Мене ніхто не звільняв із ЗСУ
Вчора 14:39 368
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні
Вчора 13:39 8891
Лечче запропонували підписати Луніна
Вчора 10:39 506
Ворскла хоче підписати захисника збірної Болівії
Вчора 08:55 345
Середа та Лискун виграли срібло чемпіонату світу у стрибках у воду
01.07.2022 22:55 462
Прямі трансляції

Болбат: Ковалівка - найкраще село, яке я бачив у житті

Сьогодні 09:11 149 0
Український півзахисник - про перехід у Колос
Болбат: Ковалівка - найкраще село, яке я бачив у житті
#Колос, #Сергій Болбат

Джерело - Чемпіон.

Новачок Колоса Сергій Болбат прокоментував свій перехід у ковалівський клуб.

"Варіант з Колосом у мене виник ще взимку перед тренувальним збором. Але тоді не вийшло домовитись. А зараз у мене закінчилася угода з Шахтарем і я на правах вільного агента підписав контракт з Колосом. Це дуже цікавий і амбітний клуб. За 10 років клуб показав великий прогрес, тому мені дуже цікаво спробувати. Поспілкувався з головним тренером. Довго не думав і не вагався.

Вразила Ковалівка, це найкраще село, яке я бачив у житті. Що стосується інфраструктури клубу, бази, стадіону.. Думаю, тут Колос входить до ТОП-3 в Україні. Умови і тренувальні поля дуже високої якості. Тут все є для футболістів, щоб ми тренувалися і давали результат для клубу і вболівальників", - зазначив Болбат.

Коментарі ()
Популярне зараз
Яремчук змінить ігровий номер у Бенфіці Яремчук змінить ігровий номер у Бенфіці 528
Роналду хоче покинути Манчестер Юнайтед Роналду хоче покинути Манчестер Юнайтед 708
Тайсон зробив прогноз на реванш Усик - Джошуа Тайсон зробив прогноз на реванш Усик - Джошуа 848
Динамо переграло Сьйон у контрольному матчі Динамо переграло Сьйон у контрольному матчі 677
Лунін - автор найкращого сейву сезону Ла-Ліги Лунін - автор найкращого сейву сезону Ла-Ліги 773
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 8891
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 17708
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 16029
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 17838
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 20290
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 38255
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 15503