Ворскла відкликала півзахисника з оренди у білоруському клубі

Козиренко повертається до полтавської команди

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла відкликала з оренди півзахисника Юрія Козиренка, який виступав за білоруську Іслоч.

Про це повідомляє пресслужба білоруського клубу.

До білоруського клубу Козиренко перейшов півтора року тому. За цей час півзахисник провів 48 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 5 результативних передач.

Перед стартом сезону-2022 Козиренка було обрано капітаном білоруського клубу.

💥 Украинец Юрий Козыренко покидает «Ислочь», отыграв в Беларуси полтора года. После игры с «Динамо» @vorsklacomua отозвала своего футболиста из аренды. Мы благодарим капитана за вклад в развитие клуба и желаем успехов в карьере! 🤝



Подробнее: ➡ https://t.co/XiPjlcJF0c pic.twitter.com/1eSO7Lbkqf — ФК «Ислочь» 🐺 (@fcisloch) July 2, 2022

Раніше Ворскла хоче підписати захисника збірної Болівії.