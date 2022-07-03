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Ворскла відкликала півзахисника з оренди у білоруському клубі

Сьогодні 09:41 124 0
Козиренко повертається до полтавської команди
Ворскла відкликала півзахисника з оренди у білоруському клубі
#Ворскла, #Іслоч

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла відкликала з оренди півзахисника Юрія Козиренка, який виступав за білоруську Іслоч.

Про це повідомляє пресслужба білоруського клубу.

До білоруського клубу Козиренко перейшов півтора року тому. За цей час півзахисник провів 48 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 5 результативних передач.

Перед стартом сезону-2022 Козиренка було обрано капітаном білоруського клубу.

Раніше Ворскла хоче підписати захисника збірної Болівії.

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