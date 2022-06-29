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Барселона назвала ціну Депая

Сьогодні 20:39 156 0
Мемфіс Депай влітку може змінити клуб
Барселона назвала ціну Депая
Фото - gettyimages
#Барселона, #Депай, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - tribuna.com.

Форвард Барселони Мемфіс Депай може покинути клуб влітку.

Про це повідомляє Diario Sport.

Каталонці готові розглядати пропозиції, які стартують від 20 млн євро. Але в клубі виникли суперечки з приводу доцільності продажу футболіста.

Депай підходить головному тренеру Хаві. З Мемфісом спробують підписати нову угоду. Проте в разі відмови, Барселона буде намагатися продати його, оскільки контракт спливає наступного літа. Зараз пропозицій по нідерландцю немає.

Цього сезону Депай забив 13 голів та зробив 2 асисти у 38 матчах. 

Нагадаємо, Маркес очолить Барселону Б.

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