Барселона назвала ціну Депая

Мемфіс Депай влітку може змінити клуб

Форвард Барселони Мемфіс Депай може покинути клуб влітку.

Про це повідомляє Diario Sport.

Каталонці готові розглядати пропозиції, які стартують від 20 млн євро. Але в клубі виникли суперечки з приводу доцільності продажу футболіста.

Депай підходить головному тренеру Хаві. З Мемфісом спробують підписати нову угоду. Проте в разі відмови, Барселона буде намагатися продати його, оскільки контракт спливає наступного літа. Зараз пропозицій по нідерландцю немає.

Цього сезону Депай забив 13 голів та зробив 2 асисти у 38 матчах.

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