ПСЖ наступного тижня представить головного тренера

Джерело - football.ua.
Екснаставник Ніцци Крістоф Галтьє близький до призначення в ПСЖ.
Про це повідомляє Lequipe.
Очікується, що нового керманича чемпіонів Франції буде представлено в понеділок або вівторок. Це буде приурочено до початку підготовки команди до нового сезону.
Контракт буде підписано на два роки, але не буде в собі мати пункту автоматичного продовження. Також після цього буде оголошено про припинення співпраці із Маурісіо Почеттіно.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ розірвав контракт з Почеттіно.