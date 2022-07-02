ПСЖ наступного тижня представить головного тренера

На початку наступного тижня ПСЖ представить нового головного тренера

Екснаставник Ніцци Крістоф Галтьє близький до призначення в ПСЖ.

Про це повідомляє Lequipe.

Очікується, що нового керманича чемпіонів Франції буде представлено в понеділок або вівторок. Це буде приурочено до початку підготовки команди до нового сезону.

Контракт буде підписано на два роки, але не буде в собі мати пункту автоматичного продовження. Також після цього буде оголошено про припинення співпраці із Маурісіо Почеттіно.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ розірвав контракт з Почеттіно.