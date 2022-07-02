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ПСЖ наступного тижня представить головного тренера

Сьогодні 20:55 106 0
На початку наступного тижня ПСЖ представить нового головного тренера
ПСЖ наступного тижня представить головного тренера
Фото - gettyimages
#Галтьє, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Ніцца, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

Екснаставник Ніцци Крістоф Галтьє близький до призначення в ПСЖ.

Про це повідомляє Lequipe.

Очікується, що нового керманича чемпіонів Франції буде представлено в понеділок або вівторок. Це буде приурочено до початку підготовки команди до нового сезону.

Контракт буде підписано на два роки, але не буде в собі мати пункту автоматичного продовження. Також після цього буде оголошено про припинення співпраці із Маурісіо Почеттіно.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ розірвав контракт з Почеттіно.

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