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ПСЖ розірвав контракт з Почеттіно - ЗМІ

Вчора 23:55 148 0
У ПСЖ зміниться тренер
ПСЖ розірвав контракт з Почеттіно - ЗМІ
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Почеттіно, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

ПСЖ розірвав контракт з головним тренером Маурісіо Почеттіно.

Про це повідомляє L’Equipe.

Після двох тижнів перемовин сторони дійшли до згоди. Аргентинський спеціаліст та його штаб отримають 10 млн євро компенсації за дострокове припинення угоди, яка спливала влітку 2023-го.

Зазначається, що асистенти тренера пішли на незначні поступки перед ПСЖ, а документи про відхід були підписані у четвер, 28 червня.

50-річний Почеттіно очолив парижан у січні 2021 року. Разом з командою він виграв Лігу 1, Кубок та Суперкубок Франції.

Раніше повідомлялось що Галтьє очолить ПСЖ.

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