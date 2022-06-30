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Монца зробила пропозицію захиснику Шахтаря

Сьогодні 12:55 124 0
Бразилець може повернутися до Італії через рік після від'їзду в Україну
Монца зробила пропозицію захиснику Шахтаря
#Марлон, #Монца, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Центральний захисник Шахтаря Марлон має низку варіантів для повернення в італійську Серію А, де він грав за Сассуоло перед трансфером у стан гірників, який відбувся влітку минулого року.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Кандидатура Марлона привернула увагу керівництва Монци - новачка Серії А.

Монца вже зробила пропозицію Марлону, проте жодної конкретики джерело не наводить. Очевидно, йдеться про домовленість виключно з футболістом, який з 1 липня отримає можливість в односторонньому порядку призупинити термін дії контракту із Шахтарем та обирати новий клуб на наступний сезон без погодження з гірниками.

Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що шикарну пропозицію Марлону зробив Трабзонспор, через що бразилець нібито і не поспішає повертатися до Італії, хоча цього хоче його дружина, яка не бажає переїжджати до Трабзона.

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