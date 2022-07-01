Сампаолі залишив Марсель

Марсель оголосив про припинення співпраці з головним тренером Хорхе Сампаолі.
Про це повідомляє пресслужба французького клубу.
Сторони досягли спільної згоди розірвати контракт, який був чинним до 2023 року.
Сампаолі очолював Марсель з лютого 2021 року. За цей час команда виграла 36 з 66 матчів.
"Ми задоволені досягнутим прогресом і пережитими разом емоціями, але після довгих роздумів обидві сторони, які діють в інтересах проєкту ФК Марсель, домовилися покласти крапку на цьому етапі", — повідомило керівництво Марселя.
Нагадаємо, Марсель веде переговори з захисником Вітесса.