Сампаолі залишив Марсель

Марсель залишився без головного тренера

Марсель оголосив про припинення співпраці з головним тренером Хорхе Сампаолі.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Сторони досягли спільної згоди розірвати контракт, який був чинним до 2023 року.

Сампаолі очолював Марсель з лютого 2021 року. За цей час команда виграла 36 з 66 матчів.

"Ми задоволені досягнутим прогресом і пережитими разом емоціями, але після довгих роздумів обидві сторони, які діють в інтересах проєкту ФК Марсель, домовилися покласти крапку на цьому етапі", — повідомило керівництво Марселя.

Нагадаємо, Марсель веде переговори з захисником Вітесса.