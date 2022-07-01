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Сампаолі залишив Марсель

Сьогодні 20:38 104 0
Марсель залишився без головного тренера
Сампаолі залишив Марсель
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Марсель, #Сампаолі, #Футбольні трансфери

Марсель оголосив про припинення співпраці з головним тренером Хорхе Сампаолі.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Сторони досягли спільної згоди розірвати контракт, який був чинним до 2023 року.

Сампаолі очолював Марсель з лютого 2021 року. За цей час команда виграла 36 з 66 матчів.

"Ми задоволені досягнутим прогресом і пережитими разом емоціями, але після довгих роздумів обидві сторони, які діють в інтересах проєкту ФК Марсель, домовилися покласти крапку на цьому етапі", — повідомило керівництво  Марселя.

Нагадаємо, Марсель веде переговори з захисником Вітесса.

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