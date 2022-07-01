Ліон продовжив оренду Тете

Джерело - ol.fr.
Ліон оголосив про подальшу співпрацю з вінгером Шахтаря Тете.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Французький клуб продовжив оренду 22-річного футболіста, скориставшись новими правилами ФІФА щодо призупинення угод легіонерів УПЛ. Новий договір з гірниками та самим бразильцем розрахований до 30 червня 2023 року.
Сторонам не вдалося домовитися про повноцінний трансфер, ініціатором якого були французи.
Весною вінгер відзначився 2 голами та 5 асистами в 9 матчах Ліги 1.
Нагадаємо, Рома повинна зіграти з Шахтарем.