Ліон продовжив оренду Тете

Тете ще сезон проведе у Ліоні

Ліон оголосив про подальшу співпрацю з вінгером Шахтаря Тете.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Французький клуб продовжив оренду 22-річного футболіста, скориставшись новими правилами ФІФА щодо призупинення угод легіонерів УПЛ. Новий договір з гірниками та самим бразильцем розрахований до 30 червня 2023 року.

Сторонам не вдалося домовитися про повноцінний трансфер, ініціатором якого були французи.

Весною вінгер відзначився 2 голами та 5 асистами в 9 матчах Ліги 1.

Нагадаємо, Рома повинна зіграти з Шахтарем.