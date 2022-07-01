"Гірники" вже декілька разів намагалися організувати спаринг з римлянами

Рома планує провести благодійний матч з Шахтарем на підтримку України.

Про це повідомляє Sport.ua.

"Гірники" вже декілька разів намагалися організувати спаринг з римлянами, посилаючись на пункт в угоді про перехід тренера Паулу Фонсеки.

Рома повинна була виплатити компенсацію у розмірі 1,5 мільйона євро та гарантувати товариський матч між першими командами.

Керівництво Шахтаря поставило ультиматум - або матч буде зіграно влітку нинішнього року, або Рома буде зобов’язана заплатити штраф у 300 тисяч євро, передбачений контрактом.

Офіційне підтвердження проведення зустрічі в Італії очікується найближчим часом.

Раніше Рома відмовилась грати з Барселоною на Кубку Гампера.