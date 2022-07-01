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Рома повинна зіграти з Шахтарем

Сьогодні 12:51 79 0
"Гірники" вже декілька разів намагалися організувати спаринг з римлянами
Рома повинна зіграти з Шахтарем
#Рома, #Шахтар, #Паулу Фонсека

Джерело - sport.ua.

Рома планує провести благодійний матч з Шахтарем на підтримку України.

Про це повідомляє Sport.ua.

"Гірники" вже декілька разів намагалися організувати спаринг з римлянами, посилаючись на пункт в угоді про перехід тренера Паулу Фонсеки. 

Рома повинна була виплатити компенсацію у розмірі 1,5 мільйона євро та гарантувати товариський матч між першими командами.

Керівництво Шахтаря поставило ультиматум - або матч буде зіграно влітку нинішнього року, або Рома буде зобов’язана заплатити штраф у 300 тисяч євро, передбачений контрактом.

Офіційне підтвердження проведення зустрічі в Італії очікується найближчим часом.

Раніше Рома відмовилась грати з Барселоною на Кубку Гампера.

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