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Верес підписав оборонця

Сьогодні 17:28 63 0
Верес підписав оборонця
#Верес, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - nkveres.com.

Захисник Василь Курко перейшов у Верес.

Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.

Контракт розрахований на один рік.

В минулому сезоні гравець виступав за Лівий Берег у другій лізі. Він провів 19 матчів за команду і забив 2 голи.

"Погодився на пропозицію Вереса, не роздумуючи. Адже знаю, що це амбітна команда із чудового міста, яка має велику кількість відданих уболівальників.

Після підписання контракту переповнюють позитивні емоції. Вже хочеться якнайшвидше розпочати тренування у новому колективі", – сказав Курко.

Раніше Верес підписав нові контракти з Сергійчуком, Мірошником та Данилюком.

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