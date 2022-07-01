Зоря підписала ексгравця Дніпро-1

Джерело - zarya-lugansk.com.
Зоря оголосив про укладання контракту з півзахисником Арсенієм Батаговим.
Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.
Зоря підписала угоду із 20-річним хавбеком на правах вільного агента. Деталі контракту не повідомляються.
Нагадаємо, Батагов минулого сезону виступав за Дніпро-1, а взимку перейшов у Полісся на правах оренди, проте так і не дебютував через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Нагадаємо, Зоря розпочала тренувальний збір у Польщі.
Також клуб покинуло 5 гравців.