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Зоря підписала ексгравця Дніпро-1

Сьогодні 15:55 147 0
Зоря підсилилась півзахисником
Зоря підписала ексгравця Дніпро-1
#Зоря, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - zarya-lugansk.com.

Зоря оголосив про укладання контракту з півзахисником Арсенієм Батаговим.

Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.

Зоря підписала угоду із 20-річним хавбеком на правах вільного агента. Деталі контракту не повідомляються.

Нагадаємо, Батагов минулого сезону виступав за Дніпро-1, а взимку перейшов у Полісся на правах оренди, проте так і не дебютував через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Зоря розпочала тренувальний збір у Польщі.

Також клуб покинуло 5 гравців.

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