Зоря підписала ексгравця Дніпро-1

Зоря підсилилась півзахисником

Зоря оголосив про укладання контракту з півзахисником Арсенієм Батаговим.

Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.

Зоря підписала угоду із 20-річним хавбеком на правах вільного агента. Деталі контракту не повідомляються.

Нагадаємо, Батагов минулого сезону виступав за Дніпро-1, а взимку перейшов у Полісся на правах оренди, проте так і не дебютував через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Зоря розпочала тренувальний збір у Польщі.

Також клуб покинуло 5 гравців.