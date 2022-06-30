Зоря розпочала тренувальний збір у Польщі

У складі 27 футболіста.

Зоря прибула до Польщі, де команда планує готуватися до матчів кваліфікації Ліги конференцій.

Про це повдіомляє пресслужба луганського клубу.

Поки що команда базуватиметься у Варшаві, але клуб ще не визначився зі стадіоном, де пройдуть єврокубкові матчі.

Склад: Микита Шевченко, Дмитро Мацапура, Антон Жилкін, Олександр Сапутін, Ярослав Кисіль, Юрій Дудник, Максим Сміян, Назар Байрук, Максим Казаков, Тимофій Сухар, Максим Імереков, Ігор Снурніцин, Даніл Скорко, Максим Хлань, Денис Нагнойний, Валерій Дубко, Єгор Назарина, Олег Данченко, Сергій Булеца, Ахмед Алібеков, Юрій Тлумак, Максим Луньов, Крістіан, Абдулла Абдуллаєв, Даніїл Алефіренко, Владислав Кабаєв, Олександр Гладкий.