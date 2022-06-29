ПСЖ готовий віддати Неймара в оренду

Джерело - Чемпіон.
Французький ПСЖ готовий розпрощатися з вінгером Неймаром у це трансферне вікно.
Про це повідомляє журналіст TNT Sports Марсело Бехлер.
Парижани розглядатимуть не тільки трансферні пропозиції, а й оренду футболіста в іншу команду. В клубі розуміють, що бразильцю буде важко оформити повноцінний перехід через високі вимоги по зарплаті.
Також не виключається, що ПСЖ погодиться на обмін 30-річного гравця на декількох інших виконавців.
У разі відходу Неймара чинний чемпіон Ліги 1 знову спробує домовитись з вінгером Барселони Усманом Дембеле.
Mais sobre Neymar e a possível saída do PSG pic.twitter.com/zQyShauHek— Marcelo Bechler (@marcelobechler) June 28, 2022
У минулому сезоні Неймар відзначився 13 голами та 6 асистами у 22 матчах внутрішньої першості.
Раніше Неймар заявляв, що готовий залишити ПСЖ.