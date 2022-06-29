ПСЖ готовий віддати Неймара в оренду

Клуб погодиться на обмін 30-річного гравця на декількох інших виконавців

Джерело - Чемпіон.

Французький ПСЖ готовий розпрощатися з вінгером Неймаром у це трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст TNT Sports Марсело Бехлер.

Парижани розглядатимуть не тільки трансферні пропозиції, а й оренду футболіста в іншу команду. В клубі розуміють, що бразильцю буде важко оформити повноцінний перехід через високі вимоги по зарплаті.

Також не виключається, що ПСЖ погодиться на обмін 30-річного гравця на декількох інших виконавців.

У разі відходу Неймара чинний чемпіон Ліги 1 знову спробує домовитись з вінгером Барселони Усманом Дембеле.

Mais sobre Neymar e a possível saída do PSG pic.twitter.com/zQyShauHek — Marcelo Bechler (@marcelobechler) June 28, 2022

У минулому сезоні Неймар відзначився 13 голами та 6 асистами у 22 матчах внутрішньої першості.

Раніше Неймар заявляв, що готовий залишити ПСЖ.