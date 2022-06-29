Головне
Жіноча збірна України перемогла Угорщину у відборі на ЧС-2023
Вчора 23:09 619
Михайлюк: Приїхав, щоб допомогти збірній України вийти на чемпіонат світу
Сьогодні 15:41 146
Клуб МЛС хотів отримати Буяльського безкоштовно
Сьогодні 09:39 329
Гераскевич: Тема «де був Сергій Бубка» точно заслуговує окремої розмови
Сьогодні 09:25 502
Динамо на зборах зіграє з бельгійським клубом
Сьогодні 08:39 322
Костюк розпочала виступи на Вімблдоні з перемоги
Вчора 15:23 597
14-річний хлопчик передав на аукціон допомоги ЗСУ футболку Роналду
Вчора 11:18 631
Ван Леувен - головний тренер Зорі
Вчора 10:43 635
Долгополов: росію слід визнати терористичною державою
27.06.2022 19:55 386
Вацко назвав наступного тренера Шахтаря
27.06.2022 19:40 1342
Прямі трансляції

ПСЖ готовий віддати Неймара в оренду

Сьогодні 14:39 184 0
Клуб погодиться на обмін 30-річного гравця на декількох інших виконавців
ПСЖ готовий віддати Неймара в оренду
#Неймар, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Французький ПСЖ готовий розпрощатися з вінгером Неймаром у це трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст TNT Sports Марсело Бехлер.

Парижани розглядатимуть не тільки трансферні пропозиції, а й оренду футболіста в іншу команду. В клубі розуміють, що бразильцю буде важко оформити повноцінний перехід через високі вимоги по зарплаті.

Також не виключається, що ПСЖ погодиться на обмін 30-річного гравця на декількох інших виконавців.

У разі відходу Неймара чинний чемпіон Ліги 1 знову спробує домовитись з вінгером Барселони Усманом Дембеле.   

У минулому сезоні Неймар відзначився 13 голами та 6 асистами у 22 матчах внутрішньої першості.

Раніше Неймар заявляв, що готовий залишити ПСЖ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 29 червня Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 29 червня 731
Жіноча збірна України перемогла Угорщину у відборі на ЧС-2023 Жіноча збірна України перемогла Угорщину у відборі на ЧС-2023 619
Барселона назвала фінальну пропозицію по трансферу Левандовського Барселона назвала фінальну пропозицію по трансферу Левандовського 536
Шахтар не заплатить Дніпро-1 за перехід Йовичевича Шахтар не заплатить Дніпро-1 за перехід Йовичевича 592
Іванісеня відновив виступи за російський клуб Іванісеня відновив виступи за російський клуб 676
Стаховський розкритикував Усика за бій з Джошуа в Саудівській Аравії Стаховський розкритикував Усика за бій з Джошуа в Саудівській Аравії 1567
Рекомендуємо
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 5678 7
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 11029
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 8176 5
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 13899
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 7221
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 11638