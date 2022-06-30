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Луческу: Все людство, зокрема й росія, не хоче війни

Сьогодні 20:10 106 0
Мірча Луческу прокоментував війну в Україні
Луческу: Все людство, зокрема й росія, не хоче війни
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - dynamomania.com.

Доля російсько-української війни залежить від декількох людей світу.

Про це розповів головний тренер Динамо Мірча Луческу.

"Ми щойно повернулися з тренувального табору в Туреччині, а за два дні мав стартувати чемпіонат. Вночі мене розбудила блискавка, вибухи, що нагадують гуркіт грому. Через те, що зима ще закінчувалася, я подумав, що це не може бути гроза... Тоді я все зрозумів. Зранку ми зібрали всіх гравців. На той час посольство наполягало на тому, щоб я повернувся до Бухаресту. У результаті ми змогли вивезти всіх гравців та їхні сім'ї. Футболісти – не солдати.

Футбол – це зв'язок, який передає ідею миру. Ми вже бачили це під час пандемії ковіду: навіть без глядачів на трибунах усі були стурбовані. Під час нашого благодійного туру люди, не важливо, чи є вони уболівальниками, чи ні, протестують проти війни, допомагають нужденним.

Ми маємо бути прихильниками миру. Якщо ви демонструєте своє ставлення на вулиці, то в кращому випадку ви трохи промайнете по ТБ. Якщо все це відбувається на стадіоні, то це буде 90 хвилин у прямому ефірі. Ми ніколи не зможемо зробити достатньо для миру. Знаєте, мене розчарувало ставлення європейських великих клубів. Вони могли допомогти Україні благодійними матчами, але дехто відмовився від цього.

Я прагну спокою на нашій планеті, до набуття гармонії. Ми виїжджали автобусом з України до Румунії через Молдову, і я ніколи не забуду ці безперервні низки машини. Був 5-кілометровий коридор, яким чоловіки супроводжували своїх дружин і дітей до кордону, а потім поверталися на фронт. Це змусило мене згадати сцени 1939-1945 років.

Хто може закінчити цю війну? Дуже шкода, що все це залежить лише від кількох людей, а не від усього світу. Все людство, зокрема й росія, не хоче війни. Лише деякі хочуть увійти в історію. А подібне можна зробити чи благородно, чи злочинно", - відзначив Луческу.

Раніше Луческу повернувся у Київ.

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