Динамо підтвердило повернення Луческу в Київ

Кияни під керівництвом 76-річного румуна вже тренуються на клубній базі

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу після благодійних матчів киян у Європі прибув в Україну разом з командою.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Динамівці під керівництвом 76-річного румуна тренуються на клубній базі у Віті-Литовській.

Коуч повернувся разом з командою 16 червня, в одному автобусі.

Впродовж кількох днів кияни будуть тренуватися у дворазовому режимі, а 22 червня відправляться до Румунії, щоб розпочати підготовку до нового сезону.

Нагадаємо, матч Динамо - Фенербахче в ЛЧ може відбутися у Вроцлаві.