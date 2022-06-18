Динамо підтвердило повернення Луческу в Київ

Джерело - офіційний сайт Динамо.
Головний тренер Динамо Мірча Луческу після благодійних матчів киян у Європі прибув в Україну разом з командою.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Динамівці під керівництвом 76-річного румуна тренуються на клубній базі у Віті-Литовській.
Коуч повернувся разом з командою 16 червня, в одному автобусі.
Впродовж кількох днів кияни будуть тренуватися у дворазовому режимі, а 22 червня відправляться до Румунії, щоб розпочати підготовку до нового сезону.
Нагадаємо, матч Динамо - Фенербахче в ЛЧ може відбутися у Вроцлаві.