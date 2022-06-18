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Динамо підтвердило повернення Луческу в Київ

Сьогодні 15:49 172 0
Кияни під керівництвом 76-річного румуна вже тренуються на клубній базі
Динамо підтвердило повернення Луческу в Київ
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу після благодійних матчів киян у Європі прибув в Україну разом з командою.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Динамівці під керівництвом 76-річного румуна тренуються на клубній базі у Віті-Литовській.

Коуч повернувся разом з командою 16 червня, в одному автобусі.

Впродовж кількох днів кияни будуть тренуватися у дворазовому режимі, а 22 червня відправляться до Румунії, щоб розпочати підготовку до нового сезону.

Нагадаємо, матч Динамо - Фенербахче в ЛЧ може відбутися у Вроцлаві.

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