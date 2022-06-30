Шахаб повернеться у Зорю

Шахаб, Янаков, Батагов та Мишньов найближчим часом приєднаються до Зорі

До Зорі на зборах в Польщі приєднається низка гравців, серед яких форвард Захеді Шахаб, який грав на правах оренди за угорську Академію Пушкаша, та лідер Маріуполя Дмитро Мишньов.

Про це розповів генеральний директор луганського клубу Станіслав Оганов.

"Найближчим часом до команди приєднаються Шахаб, Денис Янаков, Арсеній Батагов та Дмитро Мишньов. На перегляді знаходиться гравець із Бразилії Матеус. Ще будуть футболісти, які приїжджатимуть на перегляд. Є питання щодо Жуніньо, Гільєрме та Овусу. Про долю цих гравців ми повідомимо додатково", – сказав Оганов.

Нагадаємо, Зоря розпочала тренувальний збір у Польщі.

Також клуб покинуло 5 гравців.