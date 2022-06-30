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Металіст зіграє благодійний матч з Істамбулом

Сьогодні 16:55 173 0
Матч відбудеться 1 липня
Металіст зіграє благодійний матч з Істамбулом
#Металіст

Джерело - Чемпіон.

У  рамках передсезонної підготовки Металіст проведе благодійний матч з Істанбулом.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

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Клуб спільно з інформаційним порталом Діти в місті та благодійним фондом Світанок України організує цю зустріч на підтримку міста-героя Харкова. Кожен глядач спарингу зможе відправити кошти на гуманітарну допомогу харків’янам, що опинилися у складних обставинах.

"Граємо заради України та Харкова", – йдеться в повідомленні.

Матч відбудеться 1 липня. Початок о 17:15.

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