Металіст зіграє благодійний матч з Істамбулом

Матч відбудеться 1 липня

Джерело - Чемпіон.

У рамках передсезонної підготовки Металіст проведе благодійний матч з Істанбулом.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Актуально: Красніков: У Металіста нормальний склад як для новачка УПЛ

Клуб спільно з інформаційним порталом Діти в місті та благодійним фондом Світанок України організує цю зустріч на підтримку міста-героя Харкова. Кожен глядач спарингу зможе відправити кошти на гуманітарну допомогу харків’янам, що опинилися у складних обставинах.

"Граємо заради України та Харкова", – йдеться в повідомленні.

Матч відбудеться 1 липня. Початок о 17:15.