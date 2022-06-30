Металіст зіграє благодійний матч з Істамбулом

Джерело - Чемпіон.
У рамках передсезонної підготовки Металіст проведе благодійний матч з Істанбулом.
Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.
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Клуб спільно з інформаційним порталом Діти в місті та благодійним фондом Світанок України організує цю зустріч на підтримку міста-героя Харкова. Кожен глядач спарингу зможе відправити кошти на гуманітарну допомогу харків’янам, що опинилися у складних обставинах.
"Граємо заради України та Харкова", – йдеться в повідомленні.
Матч відбудеться 1 липня. Початок о 17:15.