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Тоттенгем підписав Рішарлісона

Сьогодні 11:55 198 0
Трансфер обійшовся лондонцям у 50 мільйонів фунтів без урахування бонусів
Тоттенгем підписав Рішарлісона
Фото Getty Images
#Евертон, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем завершив перехід нападника Евертона Рішарлісона.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Трансфер обійшовся лондонцям у 50 мільйонів фунтів без урахування бонусів. Про суму подальших виплат наразі невідомо. 25-річний футболіст відправився на медобстеження в Бразилії.

Угода з Евертоном закрита, а перша частина документів вже підписана. Домовленості щодо особистого контракту з форвардом були досягнуті ще раніше.

У минулому сезоні Рішарлісон записав на свій рахунок 10 голів та 5 асистів в 30 матчах АПЛ.

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