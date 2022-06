Тоттенгем підписав Рішарлісона

Тоттенгем завершив перехід нападника Евертона Рішарлісона.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Трансфер обійшовся лондонцям у 50 мільйонів фунтів без урахування бонусів. Про суму подальших виплат наразі невідомо. 25-річний футболіст відправився на медобстеження в Бразилії.

Угода з Евертоном закрита, а перша частина документів вже підписана. Домовленості щодо особистого контракту з форвардом були досягнуті ще раніше.

Tottenham have signed Richarlison on a permanent deal, here we go! First part of paperworks now signed with Everton, after full agreement on personal terms. 🚨⚪️🇧🇷 #THFC



Fee will be £50m guaranteed plus add-ons. Richarlison, on his way for medical tests in Brasil. Done deal. pic.twitter.com/r5zFOJPK1f