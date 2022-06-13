Артем Довбик може перейти у Торіно

Торіно сподівається завершити трансфер нападника СК Дніпро-1 Артема Довбика.

Про це повідомляє Тuttosport.

Українець входить у трійку пріоритетних новачків "биків" на літо.

Решта двоє – хавбеки Жоао Педро з Кальярі і Деніс Прат, який минулий сезон провів за Торіно, однак належить Лестеру. Довбик повинен компенсувати відхід Андреа Белотті. Керівництво туринців впевнене, що новий атакувальний тризуб дозволить прогресувати від середини таблиці до боротьби за єврокубки.

Минулого сезону Довбик забив 14 м’ячів та віддав п’ять результативних передач у 18 матчах Дніпра-1 у всіх турнірах.

Нагадаємо, Довбик зацікавив клуб АПЛ.