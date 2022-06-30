Інгулець підписав контракти з чотирма гравцями

Клуб готується до нового сезону

Джерело - Чемпіон.

Інгулець підписав контракти з Олександром Кучеренком, Тарасом Саківим, Владиславом Клименком та Дмитром Поспєловим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Захисники Саків, Поспєлов та Кучеренко минулого сезону УПЛ провели 6, 10 та 21 матч відповідно. А хавбек Клименко відіграв у шести зустрічах.

Раніше стало відомо, що петрівський клуб переглядає півзахисників Максима Марусича та Володимира Одарюка.

Минулого тижня головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко заявляв, що на контракті у клубу залишалося лише 12 футболістів.