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Інгулець підписав контракти з чотирма гравцями

Сьогодні 08:55 124 0
Клуб готується до нового сезону
Інгулець підписав контракти з чотирма гравцями
#Інгулець, #Владислав Клименко, #Олександр Кучеренко, #Дмитро Поспєлов, #Тарас Саків

Джерело - Чемпіон.

Інгулець підписав контракти з Олександром Кучеренком, Тарасом Саківим, Владиславом Клименком та Дмитром Поспєловим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Захисники Саків, Поспєлов та Кучеренко минулого сезону УПЛ провели 6, 10 та 21 матч відповідно. А хавбек Клименко відіграв у шести зустрічах.

Раніше стало відомо, що петрівський клуб переглядає півзахисників Максима Марусича та Володимира Одарюка.

Минулого тижня головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко заявляв, що на контракті у клубу залишалося лише 12 футболістів.

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