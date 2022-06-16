На контракті в Інгульці залишилось 12 гравців - Лавриненко

Інгулець веде переговори з футболістами щодо продовження контрактів.

Про це розповів головний тренер команди Сергій Лавриненко.

"Наразі команда ще не зібрана. Планується збирання 25-26 червня. Є футболісти, які контракти закінчуються. Запитань багато і в процесі їх вирішуватимемо.

У шести-семи футболістів закінчуються контракти 30 червня, зараз ведемо переговори. На сьогоднішній день у нас на контракті лишається 12 осіб, якщо я не помиляюся. Ну а по решті – у процесі роботи прийматимемо рішення.

Усі прибудуть у розташування команди та спілкуватимемося. Бажання зберегти футболістів є, у них начебто теж є бажання залишитися в команді, ну а там залишилася справа за малим. З українських гравців із нашої команди ніхто не вибув", - розповів Лавриненко.