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На контракті в Інгульці залишилось 12 гравців - Лавриненко

Сьогодні 19:54 156 0
Сергій Лавриненко прокоментував підготовку до сезону УПЛ
На контракті в Інгульці залишилось 12 гравців - Лавриненко
#Інгулець, #Сергій Лавриненко

Джерело - fanday.net.

Інгулець веде переговори з футболістами щодо продовження контрактів.

Про це розповів головний тренер команди Сергій Лавриненко.

"Наразі команда ще не зібрана. Планується збирання 25-26 червня. Є футболісти, які контракти закінчуються. Запитань багато і в процесі їх вирішуватимемо.

У шести-семи футболістів закінчуються контракти 30 червня, зараз ведемо переговори. На сьогоднішній день у нас на контракті лишається 12 осіб, якщо я не помиляюся. Ну а по решті – у процесі роботи прийматимемо рішення.

Усі прибудуть у розташування команди та спілкуватимемося. Бажання зберегти футболістів є, у них начебто теж є бажання залишитися в команді, ну а там залишилася справа за малим. З українських гравців із нашої команди ніхто не вибув", - розповів Лавриненко.

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