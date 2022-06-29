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Фонсека - новий головний тренер Лілля

Вчора 22:37 135 0
Фонсека - новий головний тренер Лілля
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лілль, #Футбольні трансфери, #Паулу Фонсека

Джерело - Чемпіон.

Лілль оголосив про призначення Паулу Фонсеки головним тренером команди.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

49-річний португалець підписав з французьким клубом дворічний контракт.

До штабу Фонсеки увійшли асистенти Тьяго Леаль та Хорхе Масіель, тренер по фізичній підготовці Паулу Мурану та тренер воротарів Антоніу Феррейра.

Останнім клубом колишнього тренера Шахтаря була Рома, яку він залишив влітку 2021 року.

Лілль раніше звільнив Жослена Гурвеннека з посади головного тренера.

Нагадаємо, Лілль запропонував 18 млн євро за вінгера Шахтаря.

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