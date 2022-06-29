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Чорноморець знову підписав контракт з Джеймсом

Вчора 22:22 146 0
Вчора клуб оголошував про відхід гравця
Чорноморець знову підписав контракт з Джеймсом
#Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець оголосив про підписання контракту з центральним захисником Манджрекаром Джеймсом.

Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.

Деталі угоди не уточнюються.

Вчора, 28 червня, одеський клуб оголосив, що 28-річний канадець залишив команду.

"Так, це наш легіонер. Дійсно, це обличчя вам вже знайомо. І ми насправді розірвали з ним контракт… але вже підписали новий.

Джеймс підписав свій перший контракт з Чорноморцем у лютому. Це був контракт на оренду, який дуже скоро довелось припинити у зв’язку з війною.

Джеймс повернувся до данського Вайле, з яким в нього були основні контрактні зобов’язання. Але так сумував за "Чорноморцем", що всупереч здоровому глузду попрощався з безпечною Європою та повернувся до України. Що це, як не сталеві… нерви та справжня підтримка команди у непрості часи?

Так що давайте знову привітаємо цього відважного канадця, чий зріст понад 190 см та широкі плечі можуть стати непрохідною захисною стіною нашої команди. Завтра ми повернемось з трансферними новинами, а сьогодні всім спокійного вечора", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Чорноморець покинуло сім гравців.

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