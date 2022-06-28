Чорноморець покинуло сім гравців

У Чорноморця проблеми зі складом

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець оголосив про припинення співпраці одразу із сімома легіонерами.

Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.

Більше не є гравцями клубу Дугласом Бергквістом, Хорхе Ернандесом, Руді Пожег Ванцашом, Бориславом Цоневим, Мартіном Пєтковим та Манджрекаром Джеймсом.

Окрім того, згідно із постановою ФІФА, контракти призупинено із Вандерсоном та Ілією Мартиновичем.

До того ж, завершились орендні угоди із такими футболістами як Георгій Цітаішвілі, Микола Михайленко, Крістіан Біловар та Євген Мартиненко. З деякими гравцями керівництво клубу обговорює умови подальшої співпраці.

Нагадаємо, гравці Чорноморця зустрілися з українськими героями.