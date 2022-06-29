Маркес очолить Барселону Б

Новим головним тренером Барселони Б стане Рафа Маркес.

Про це повідомляє Diario Sport.

Маркес замінить на цій посаді Серхі Бархуана, який повернеться в технічну частину менеджменту клубу.

Маркеса минулого сезону розглядали як можливого головного тренера першої команди. Він був футболістом Барселони з 2003 по 2010 рік. Це його дебют як тренера.

У новому сезоні Барселона Б буде виступати під назвою Барселона Атлетік. Цього сезону вона фінішувала 9-ю у свої групі 3-го дивізіону Іспанії.