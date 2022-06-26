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Неймар готовий залишити ПСЖ

Вчора 23:11 115 0
Бразилець образився на поведінку президента французького клубу
Неймар готовий залишити ПСЖ
Фото Getty Images
#Неймар, #ПСЖ

Джерело - isport.ua.

Нападник збірної Бразилії та ПСЖ Неймар найближчим часом може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє RMC Sport.

30-річний футболіст готовий розглянути пропозиції клубів, які надійдуть до літнього трансферного вікна.

Футболіст залишився незадоволеною поведінкою президента ПСЖ Нассера Аль-Хелайфі, який в інтерв'ю не став оцінювати роль бразильця в команді. З цієї причини нападник і готовий залишити французький клуб у міжсезоння.

Чинний контракт Неймара із ПСЖ закінчується влітку 2025 року.

Минулого сезону футболіст провів 28 ігор у всіх турнірах за французький клуб, у яких забив 13 голів та виконав вісім гольових передач.  

Раніше Ювентус та Челсі стежать за ситуацією навколо Неймара.

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