Джерело - Чемпіон.
Захисник французького ПСЖ Абду Діалло може покинути клуб цього літа.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Сенегальцем цікавиться Мілан. Він був у списку Паоло Мальдіні ще у зимове трансферне вікно.
Зазначається, що футболіст має багато пропозицій, окрім варіанту з россонері. Очікується, що майбутнє Діалло скоро вирішиться.
26-річний гравець провів 13 матчів у минулому розіграші Ліги 1.
Контракт Діалло спливає влітку 2024 року, він оцінюється у 18 млн євро.
Abdou Diallo has many proposals so he could leave Paris Saint-Germain this summer. AC Milan are interested in signing him, not the only name - he was already on Paolo Maldini’s list last January. 🇫🇷 #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2022
Diallo will decide his future soon. pic.twitter.com/MXMxeoX9OE
Раніше повідомлялося, що Мілан узгодив контракт з Санчешом.