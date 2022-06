Захисник французького ПСЖ Абду Діалло може покинути клуб цього літа.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сенегальцем цікавиться Мілан. Він був у списку Паоло Мальдіні ще у зимове трансферне вікно.

Зазначається, що футболіст має багато пропозицій, окрім варіанту з россонері. Очікується, що майбутнє Діалло скоро вирішиться.

26-річний гравець провів 13 матчів у минулому розіграші Ліги 1.

Контракт Діалло спливає влітку 2024 року, він оцінюється у 18 млн євро.

