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Мілан цікавиться захисником ПСЖ Діалло

Сьогодні 13:25 124 0
Контракт Діалло спливає влітку 2024 року
Мілан цікавиться захисником ПСЖ Діалло
#Мілан, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Захисник французького ПСЖ Абду Діалло може покинути клуб цього літа.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сенегальцем цікавиться Мілан. Він був у списку Паоло Мальдіні ще у зимове трансферне вікно. 

Зазначається, що футболіст має багато пропозицій, окрім варіанту з россонері. Очікується, що майбутнє Діалло скоро вирішиться.

26-річний гравець провів 13 матчів у минулому розіграші Ліги 1.

Контракт Діалло спливає влітку 2024 року, він оцінюється у 18 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Мілан узгодив контракт з Санчешом.

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