Мілан узгодив контракт з Санчешом

Ренату Санчеш змінить клуб

Джерело - Чемпіон.

Мілан близький до покупки португальського хавбека Лілля Ренату Санчеша.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Італійський клуб погодив контракт із футболістом.

24-річний півзахисник має замінити у Мілані опорника Франка Кессьє, який залишає клуб.

Мілан продовжує переговори з Ліллем. Трансфер може коштувати 20+ млн євро.

У сезоні 2021/22 Санчеш зіграв 30 матчів за Лілль у всіх турнірах, забив 2 м'ячі та зробив 5 асистів.

Нагадаємо, Мілан зобов'язаний підписати вихованця італійського футболу.