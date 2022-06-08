Мілан узгодив контракт з Санчешом

Джерело - Чемпіон.
Мілан близький до покупки португальського хавбека Лілля Ренату Санчеша.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Італійський клуб погодив контракт із футболістом.
24-річний півзахисник має замінити у Мілані опорника Франка Кессьє, який залишає клуб.
Мілан продовжує переговори з Ліллем. Трансфер може коштувати 20+ млн євро.
У сезоні 2021/22 Санчеш зіграв 30 матчів за Лілль у всіх турнірах, забив 2 м'ячі та зробив 5 асистів.
Нагадаємо, Мілан зобов'язаний підписати вихованця італійського футболу.