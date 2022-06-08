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Мілан узгодив контракт з Санчешом

Сьогодні 09:40 164 0
Ренату Санчеш змінить клуб
Мілан узгодив контракт з Санчешом
Фото - gettyimages
#Лілль, #Мілан, #Санчеш, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Мілан близький до покупки португальського хавбека Лілля Ренату Санчеша. 

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Італійський клуб погодив контракт із футболістом.

24-річний півзахисник має замінити у Мілані опорника Франка Кессьє, який залишає клуб.

Мілан продовжує переговори з Ліллем. Трансфер може коштувати 20+ млн євро.

У сезоні 2021/22 Санчеш зіграв 30 матчів за Лілль у всіх турнірах, забив 2 м'ячі та зробив 5 асистів.

Нагадаємо, Мілан зобов'язаний підписати вихованця італійського футболу.

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