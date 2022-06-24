Йовичевич на 99,9% очолить Шахтар - ЗМІ

Шахтар влітку змінить головного тренера

Хорватський наставник Дніпра-1 Ігор Йовичевич влітку очолить Шахтар.

Про це повдіомляє Бомбардир.

"Ігор Йовичевич на 99,9% очолить донецький Шахтар! Ліга чемпіонів - головний аргумент. Чекаємо офіційної інфи", - йдеться в повідомленні.

48-річний хорват Ігор Йовічевіч працює з Дніпром-1 з осені 2020 року. У сезоні 2021/22 команда під його керівництвом посідала 3-тє місце і отримав право зіграти в раунді Q4 кваліфікації Ліги Європи, гарантувавши собі єврокубкову осінь.

Йовичевич також має досвід роботи з львівськими Карпатами, словенським Целе та Динамо Загреб.

Раніше повідомлялося, що СК Дніпро-1 може зберегти Йовичевича.