Динамо на зборах зіграє з бельгійським клубом

Про дату контрольного матчу з Антверпеном буде оголошено пізніше

Керівництво київського Динамо домовилося з бельгійським Антверпеном про товариський матч під час літніх навчально-тренувальних зборів.

Про це повідомляє FanDay.

Про дату контрольного матчу із чотириразовим чемпіоном Бельгії буде оголошено пізніше. У минулому чемпіонаті Бельгії Антверпен посів 4-те місце в турнірній таблиці та отримав право зіграти у кваліфікації Ліги конференцій.

Підопічні Мірчі Луческу проводять навчально-тренувальні збори у Швейцарії. У першому спарингу киян проти команди Івердон Спорт було зафіксовано нічию (1:1). Суперниками біло-синіх також будуть Лозанна (29 червня), Сьйон (2 липня), Янг Бойз (5 липня), Люцерн (9 липня) та Ліон (12 липня).