Барселона назвала фінальну пропозицію по трансферу Левандовського

Роберт Левандовський може змінити клуб

Барселона зробить Баварії ще одну пропозицію щодо трансферу польського нападника Роберта Левандовського.

Про це повідомляє Meczyki.com.

У найближчі 24 години каталонський клуб запропонує за поляка 40 млн доларів + 10 млн, які Баварія може отримати у вигляді бонусів. Поки що невідомо, чи влаштує мюнхенський клуб ця сума. Раніше повідомлялось, що Баварія хоче отримати за нього 60 млн.

Джерело вказує, що керівництво чемпіонів Німеччини почало більш позитивно оцінювати можливість такого трансферу, особливо після переходу Садіо Мане. Найближчі дні можуть бути вирішальними. Барселона знаходиться на контакті з поляком, і він просив їх зберігати спокій.

Нагадаємо, Барселона не може оформити трансфери через фінансові проблеми.